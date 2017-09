Politico: Orbán nyerésre áll az európai migrációs vitában

Forrás: MTI / Sztárklikk

"Ezt Brüsszelben senki nem akarja hangosan kimondani, de Orbán Viktor nyerésre áll a migrációs vitában" - írták a cikkben, hangsúlyozva, hogy az uniós vezetők többsége az utóbbi időben átvette a magyar álláspont egyes elemeit.A szerző szerint az EU vezetőinek szavaiból és tetteiből az látszik, hogy a migrációs válság 2015-ös csúcspontja után valahogy Orbán nézőpontja érvényesült, amely a bevándorlás akadályozását részesíti előnyben az érkezők integrációjával szemben.A híroldal példaként említette, hogy Orbán követelése a szigorúbb határellenőrzésről visszaköszönt az Európai Bizottságot vezető Jean-Claude Juncker minapi évértékelő beszédében, amelynek egyébként - mint írták - több olyan része is volt, amelyet akár egy az egyben a magyar kormányfő is elmondhatott volna.Noha Magyarország és Szlovákia elvesztette a kvótapert az Európai Bíróságon, a tények azt mutatják, hogy az Európai Unió Tanácsa csak "üres" jogi győzelmet aratott - húzta alá a Politico.Az EU sok energiát fektetett a szolidaritás hangsúlyozásába, egyes tagállami kormányok intézkedései ugyanakkor tökéletesen illeszkednek Orbán Viktor régóta hangoztatott megoldási javaslatába, miszerint egyebek mellett szigorítani kell a határellenőrzést és fel kell lépni a Földközi-tengeren tevékenykedő NGO-k ellen.Az is vitathatatlan, hogy Emmanuel Macron francia államfő részben átvette Orbán álláspontját azzal, hogy nemrég befogadóközpontok felállítását szorgalmazta Csádban és Nigerben - mutattak rá.Mint írták, nem kell feltétlenül meglepődni a vita súlypontjának eltolódásán, miután Európa láthatta, milyen súlyos politikai következményekkel járt Angela Merkel német kancellár számára, hogy 2015 szeptemberében megnyitotta országa határait a menekültek előtt.A Politico által megkérdezett uniós tisztségviselők szerint bizonyos területeken a magyar megközelítés egyszerűen a józan észt képviseli, de az EU vezetése ennek ellenére továbbra is elkötelezett a nyitottság politikája, a legális bevándorlási csatornák kialakítása mellett.Egyikük szerint az Orbánnal való látszólagos egyetértés mindössze ideiglenes."Nem az számít, hogy egyetértünk-e Orbánnal. Először meg kell mutatnunk, hogy ellenőrzésünk alatt áll a helyzet, utána pedig kidolgozhatjuk a bevándorlóáradat kezelésének jobb módjait" - mondta egy uniós diplomata.