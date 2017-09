Polt Péter az egekig magasztalta az ügyészség ténykedését

Forrás: MTI-Sztárklikk

A legfőbb ügyész és a CONT elnöke, Ingeborg Grässle vezette delegáció hétfői megbeszélésén a felek áttekintették az uniós támogatásokkal kapcsolatos ügyészi tevékenységet, egyes konkrét ügyeket, a magyar ügyészségnek az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) és az uniós ügyészségi együttműködési szervezettel (Eurojust) ápolt kapcsolatát, az Európai Ügyészség kérdését, továbbá a korrupciós bűncselekmények alakulását - olvasható a közleményben.Mint írták, a Legfőbb Ügyészség a kivizsgálások kapcsán kiváló és folyamatos munkakapcsolatot ápol az OLAF-fal, amit korábban Giovanni Kesler OLAF-főigazgató is megerősített.Amint azt az ügyészség következetesen eddig is hangsúlyozta - szemben egyes politikusok mai napig téves kijelentéseivel - minden olyan esetben, amikor az OLAF igazságügyi ajánlással vagy jelzéssel fordult a Legfőbb Ügyészséghez, az ügyészség elrendelte a nyomozást, illetve ha már folyamatban volt a nyomozás, az OLAF ajánlását a nyomozás irataihoz csatolták és abban értékelték - hangsúlyozták.A közlemény szerint ha egy OLAF-ajánlás nyomán indult ügyben a költségvetési csalás mellett a vesztegetés gyanúja is megfogalmazódik, a nyomozás - mint a 4-es metró ügyében - ezen körülményre is kiterjed.Az OLAF eddigi 33 ajánlása és négy jelzése nyomán indult nyomozások eredményeként a mai napig összesen hét ügyben emelt vádat az ügyészség.Ezen túlmenően az OLAF egy 2011-es zárójelentése nyomán lefolytatott nyomozás eredményeként ugyancsak vádat emelt az ügyészség. Így - a teljes időszakot tekintve - az eddigi összesen nyolc vádemelés nyomán eddig két elmarasztaló ítéletet hozott a bíróság.További hat ügyben még nem született ítélet, hét ügy megszüntetéssel zárult. Az összes többi ügyben jelenleg is folyamatban van a nyomozás - olvasható a közleményben.Rámutattak, az OLAF-ajánlások, -jelzések és -zárójelentés nyomán indult büntetőeljárások eredménye - a vádak és megszüntetések 53,3 százalékos aránya - meghaladja az uniós átlagot.Tudatták, a legfőbb ügyész ismertette a 4-es metróval kapcsolatban folyó két nyomozás eddigi eredményeit: az Alstom metrókocsik beszerzésével kapcsolatos eljárásban eddig két gyanúsítottat hallgatott ki a Központi Nyomozó Főügyészség.A nyomozásban a közeljövőben - a brit hatóságokkal való közvetlen együttműködésnek is köszönhetően - további érdemi eredmények várhatók. A 4-es metró szerződéseivel kapcsolatos rendőrségi nyomozás ezzel párhuzamosan ugyancsak nagy erőkkel folyik.Polt Péter ismertette a delegáció tagjaival, hogy Magyarország kifejezetten aktív szereplője az Eurojuston belüli munkának, illetve a szervezet által koordinált és finanszírozott közös nemzetközi nyomozócsoportoknak.Az Európai Ügyészség kapcsán a legfőbb ügyész tájékoztatta tárgyalópartnereit arról, hogy a magyar ügyészség aktívan részt vett a szakmai előkészítő munkában.Polt Péter ezzel kapcsolatban emlékeztetett a nemzetközi szinten is nagy figyelmet keltett úgynevezett hálózati modellre vonatkozó javaslatára. Jelezte, hogy az Európai Ügyészséghez csatlakozás nem jogalkalmazói kérdés.Szakmai szempontból az Eurojust erősítése, illetve a közös nyomozócsoportok mind szélesebb körű alkalmazása hatékony és kívánatos megoldást jelenthet a kérdésre - olvasható az ügyészségi közleményben.Polt Péter a találkozó végén - reagálva Jávor Benedek, a Párbeszéd európai parlamenti képviselője azon felvetésére, hogy egy internetes hírportál 2015-ös elemzése szerint 2010 előtt aktívabb volt az ügyészi fellépés - emlékeztetett a Legfőbb Ügyészség ezen kérdéssel kapcsolatos célvizsgálata eredményére, amely konkrét adatokkal cáfolta az állítást.