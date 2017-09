Polt Péter pert vesztett

Több mint két év után jogerősen lezárult a Kúrián az a per, amelyet Polt Péter legfőbb ügyész indított Szigetvári Viktor ellen. A legfőbb ügyész szerint az Együtt akkori elnöke megsértette a személyiségi jogait 2015 tavaszán, amikor a Quaestor-ügyben bűnsegédnek nevezte, és a lánya és Tarsoly Csaba titkára közötti élettársi kapcsolatot feszegette, ezért beperelte - emlékeztet az Index.Szigetvári ezután első- majd másodfokon is megnyerte a személyiségi jogi pert, ám Polt Péter egészen a Kúriáig vitte az ügyet. A Kúria pedig úgy döntött májusban, hogy hatályában fenntartja a másodfokú ítéletet.Írásban most készült el az immár jogerős döntés, amely megindokolta, miért köteles elviselni Polt Péter, ha bűnsegédnek vagy fideszes ügyészség vezetőjének nevezik.