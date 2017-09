Popcornt elő! Videón is megnézhetik, mi igaz a pénzzel tömött nokiás dobozból

Szerző: Kátai B. Zsolt

Eddig összesen négy és fél évet, azaz 53 hónapot, közel 1600 napot nyomoztak a nokiás dobozzal kapcsolatban eredménytelenül. A BKV-ügy elsőfokú ítéletében a bíróság felmentette Hagyó Miklós volt főpolgármester-helyettest a nokiás doboz vádpontban. A Szegedi Fellebviteli Főügyészség ennek ellenére kezdeményezte , hogy abszurd módon, harmadszor is kezdjék el teljesen elölről a vizsgálatot.Hiába vonta vissza Balogh Zsolt a korrupciós pénz átadásáról szóló hazugságát, hiába állapította meg a bíróság, hogy nem létezett a nokiás doboz, hiába mentette fel a bíróság Hagyót a nokiás doboz vádpontban, hiába állítja Hagyó és Lazarovits is, hogy nem is ismerték egymást. Ha a Szegedi Ítélőtábla most úgy dönt, a hatóságok újra vizsgálódni kezdenek.Az újabb vizsgálat célja pedig az, hogy ez alkalommal minden érintettet hallgassanak meg tanúként, ám csak és kizárólag Hagyó legyen az egyetlen gyanúsított. Ennek pedig az lesz a következménye, hogy a korrupció jelképévé vált nokiás doboz harmadszor is kampánytémává válik.Orbánék 2010 óta minden kampányidőszakban megpróbálták felhasználni a nem létező pénzzel tömött nokiás doboz meséjét (2010-ben ez a botrány szerzett nekik kétharmadot, vagy jusson eszünkbe a 2014-es bohócos óriásplakát, amelyen Hagyó is szerepelt.) Kétség sem fér hozzá, hogy a Fidesz ügyészsége ezzel a húzással is a 2018-as választásokra készíti elő a terepet.Csak sejteni lehet, mit fog dönteni az Ítélőtábla. Dr. Kádár András azonban előre is rendet tesz az ügyben. Az alábbi videón Hagyó védője beszélt a Szegedi bíróságon. A perbeszédől pedig egyértelművé válik, miért nem áll meg a nokiás doboz vád.