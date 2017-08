Publicus: Botka népszerűsége ebben a hónapban is három pontot csökkent

Forrás: publicus.hu

A Fidesz szavazóinak száma a múlt hónapi csökkenés után, most újabb egy százalékpontot csökkent, és így 24 százalék. A párt szavazóinak aktivitása továbbra is magas.Az MSZP támogatottsága öt hónap változatlanság után a múlt hónapban egy százalékpontot csökkent, most viszont változatlanul maradt, és 13 százalék. A párt szavazóinak aktivitása újra növekedett.A Jobbik támogottsága a múlt hónapban egy százalékpontot csökkent, most pedig változatlan, így 10 százalék. A párt támogatottsága egy éve a 10-11 százalékos sávban van. A Jobbik támogatóinak aktivitása azonban most némileg csökkent.A többi párt támogatottsága nem változott. Az LMP és a DK támogatottsága változatlanul 3-3 százalék. Az Együtt támogatottsága ebben a hónapban elérte az egy százalékot, viszont most sem sikerült ez a Párbeszédnek, és az MLP-nek sem. A Kétfarkú változatlanul egy százalékon áll, a Momentum Mozgalom támogatottsága április óta 2 százalék.A bizonytalanok aránya 38 százalék.Orbán Viktor (Fidesz) népszerűsége a múlt hónapi egy pontos csökkenás után, most újra egy pontot csökkent, így 39 pont. Ez januárhoz képest összesen tíz pontos visszaesés.Botka László (MSZP) népszerűsége ebben a hónapban is három pontot csökkent, így 36 pont. Ez januárhoz képest négy pontos csökkenés.Vona Gábor (Jobbik) népszerűsége a múlt hónapi két pontos csökkenás után, most újra két pontot csökkent, és így 32 pont. Ez januárhoz képest egy pontos növekedés.Gyurcsány Ferenc (DK) egy pontot csökkent, 17 pont. Ez januárhoz képest négy pontos csökkenés.