Putyin miatt figyelmezteti a lakosságot a TEK

Publicus: Botka népszerűsége ebben a hónapban is három pontot csökkent

A Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, augusztus 10 és 12 között, 1003 fő megkérdezésével készített reprezentatív közvéleménykutatásban vizsgálta a pártok támogatottságát és egyes politikusok megítélését. Az elmúlt egy hónapban a Fidesz támogatottsága újabb egy százalékpontot csökkenve 24 százalék. Az MSZP valamint a Jobbik tábora változatlan, így a pártok támogatottsága 13 százalék, illetve 10 százalék.

A Fidesz szavazóinak száma a múlt hónapi csökkenés után, most újabb egy százalékpontot csökkent, és így 24 százalék. A párt szavazóinak aktivitása továbbra is magas.Az MSZP támogatottsága öt hónap változatlanság után a múlt hónapban egy százalékpontot csökkent, most viszont változatlanul maradt, és 13 százalék. A párt szavazóinak aktivitása újra növekedett.A Jobbik...