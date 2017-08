Putyin miatt kidobták a Momentumot is a cselgáncs-vb-ről - videó

Forrás: Index/Sztárklikk

Putyin is szembesülhetett azzal a cselgáncs-vb helyszínén, hogy milyen színes az ellenzéki térfél Magyarországon.Három párt aktivistái is bejutottak a nézőtérre, majd elkezdték az akciójukat amikor az orosz elnök megérkezett, hogy Orbán Viktorral beszélgetve megtekintse a versenyszámokat.Berkecz Balázs, az Együtt alelnöke és a párt aktivistái "Nem leszünk orosz gyarmat!" feliratú molinót feszítettek ki, amikor Putyin megjelent a nézőtéren. Utána rendőrök és biztonsági őrök kivezették őket.A közleményükben azt írták, hogy az épületen kívül is kifeszítették a molinót, erre igazoltatni kezdték őket.Momentum: Úgynevezett gay clown maszkban és "Hajrá szólásszabadság! hajrá magyarok!" feliratú tiltakoztak néhányan, de kivezették őket. A maszk a szólásszabadság jelképe lett Oroszországban, miután betiltották.A kérdésre, hogy miért hagyták, hogy véleményük kinyilvánításában korlátozzák őket, azt a válaszolták, hogy a momentumosok így akarták megmutatni, hogy már Magyarországon is korlátozzák a vélemény- és szólásszabadságot.Párbeszéd: "Hajrá, magyarok, Putyin, takarodj!" feliratú molinót feszítettek ki a nézőtéren.Igyekeztek úgy tiltakozni, hogy közben ne zavarják a többi nézőt, akik jegyet váltottak, de voltak így is súrlódások.A megjelenő biztonsági őrök azzal indokolták a kitiltást, hogy "a sportrendezvényen a politikai véleménynyilvánítás nem megengedett".A magyar sporttörvény értelmében tilos eltakarnia a nézőknek az arcukat a sportrendezvényeken, bár a szabály eredetileg a huliganizmus elleni fellépést szolgálja. Egyes sportrendezvényeken a jegyvásárlással együtt elfogadott házirend tilthatja a rendezvény területén a politikai véleménynyilvánítást.