Forrás: magyarnarancs.hu

A hétfőn Magyarországra érkező orosz elnököt nagyon várták volna a Debreceni Egyetem vezetői, de Vlagyimir Putyin végül nem fogja személyesen átvenni a díszpolgári címet, amit az intézmény szenátusa a hivatalos indoklás szerint azért szavazott meg, mert Paks 2-vel kapcsolatban Oroszország és a magyar kormány is jelentős szerepet szán a Debreceni Egyetemnek.A nehezen érthető döntés nyilvánosságra kerülése után elég nagy botrány kerekedett, debreceni fiatalok, pontosabban egy általuk alapított civil szervezet petíciót is indított a díszpolgári cím visszavonásáért. Vasárnap kora délutánig több mint négyszázan írták alá az online ellenállást, de ennél kellemetlenebb lehet a Debreceni Egyetemnek, hogy a hivatalos Facebook-oldalukat elözönlötték a negatív kommentek. magyarnarancs.hu cikke szerint az intézmény közösségi oldalán van egy olyan lehetőség, hogy egytől ötig lehet értékelni az egyetemet, és az értékeléshez kommentárt is lehet fűzni. Az elégtelen minősítések sorra érkeznek azoktól, akik nem értik, miért kellett az orosz elnököt egyetemi díszpolgárrá fogadni. Magyarul és angolul is születnek kommentek, amelyek száma cikkünk írásakor már a nyolcszáz felé közelített.A legtöbben Vlagyimir Putyin személyén kívül azt kifogásolják, hogy az egyetemnek nem kellene ilyen szinten beleásnia magát a napi politikába, főleg nem az orosz elnökhöz hasonló világnézetű ember díszpolgárrá avatásával."Díszpolgárrá avatni egy volt KGB-ügynököt?! Milyen értéket képvisel és közvetít egy egyetem, amely így dörgölőzik az éppen regnáló hatalomhoz még akkor is, ha az bűnözőkből, ostobákból áll?!" - írja az egyik hozzászóló, míg van, aki elintézi ennyivel: "Putyin? Tényleg nem volt jobb ötlet a seggnyalásra?"