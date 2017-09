Putyin világuralomra készül

Forrás: MTI / Sztárklikk

"Nagyon nem lenne kívánatos, hogy ez a monopólium konkrétan valakinek a kezében összpontosuljon" - mondta Putyin."A mesterséges intelligencia nemcsak Oroszország jövője, hanem az egész emberiség jövője. Kolosszális lehetőségek és nehezen előre jelezhető fenyegetések rejlenek benne" - fogalmazott az orosz vezető.Hangot adott meggyőződésének, miszerint "aki vezetésre tesz szert ezen a területen, az a világ ura lesz".Putyin hangsúlyozta, hogy ha Oroszország élre tör ezen a területen, akkor "meg is fogja osztani az egész világgal ezt a technológiát, ahogy ma is megosztjuk az atomtechnológiát"."De hogy ne álljunk a sor végén, ezen már ma dolgoznunk kell" - tette hozzá.Az orosz elnök arra is kitért, hogy szerinte a jövő háborúit drónok fogják megvívni és "ha az egyik fél drónjai legyőzik a másikéit, nem marad más választás, mint a megadás".