Puzsér baromságot beszél, vagy tud valamit

Szerző: Herczeg Ármin

A csatorna egyik vitaműsorában valami olyat talált mondani, hogy Merkel, és Erdogan abban egyezett meg, hogy a Törökországból menekülőket le lehet géppuskázni. Nem írtam fel pontosan a mondatot, így simán lehet, hogy egy-egy szóban tévedek, de a Merkel, az Erdogan, a megegyezett és a legéppuskázni szavak egészen biztosan benne voltak a mondandójában.Sajtószabadság van ugyan (mondjuk, nem tudom meddig, ahogyan most áll a helyzet), de azért azt gondolom, hogy vannak bizonyos szabályok.Ha Puzsár azt mondta volna, hogy szerinte Merkel esténként elemes rúd testvibrátorral szórakoztatja magát, azzal szerintem nem kellene foglalkozni. Így gondolja, így gondolja. Ilyen szinten van, ilyen szinten van. Ha azt mondta volna, hogy Orbán Erdogan rendszerét másolva veri szét a hazai demokráciát, azzal sem kellene foglalkozni. Így gondoljuk, hát így gondoljuk. De azzal vádolni Merkelt, hogy tömeggyilkosságra adja az áldását, kissé erős.Tudom persze, hogy a nagyotmondás mennyire fontos a médiában. Aki hangosan kiabálja a baromságot, arra odafigyelnek. Sokkal többen hallják meg a szétordított ökörséget, mint ahányan az elsuttogott igazságot.Szóval, ha én Merkel lennék, és eljutna hozzám Puzsér ezen mondata, biztosan nem hagynám annyiban. Ha már seggbe nem is rúghatnám (pedig az lenne a jó), tuti beperelném, és tuti nyernék is pár milliót. Amit azután szétosztanék a szegények között, vagy a rák kutatására adnám...