Puzsér Róbert "nyomorult vén kocsmatölteléknek" nevezte Szanyi Tibort

"hétpróbás kommert"

"Ön úriemberként reagált, pedig el is küldhette volna melegebb éghajlatra."

"Az ominózus Nyugati téri akció után többen meg is kérdezték tőlem, hogy miért nem vágtam szájba Fekete-Győr Andrást, amelyre most is az a válaszom, hogy azért, mert az ügyet fontosabbnak tartottam."

"Nézze, hatvan éves vagyok, és ha felemelem a kezem, akkor is csak azért szorítom ökölbe, hogy ki ne szaladjon belőle a vodkásüveg."

"Senki sem várja el ettől az öreg komcsitól, hogy huszonéves férfiakat verjen meg, csak mert egy politikai vitában megszégyenül. Kultúrember amúgy sem ilyen módon vesz elégtételt - még akkor sem, ha esetleg megvan hozzá a testi ereje.



Jellemző mindenesetre a Magyarországon uralkodó nyomorult balkániságra, hogy ez a vén pinavadász azzal szopja fel magát nyilvánosan, hogy ő mekkora macsó - csak hát a szálkásra gyúrt teste mellé, ami köztudottan halálos fegyver, mentora, Horn Gyula végtelen türelemmel és államférfiúi felelősségérzettel vértezte fel. És ez egy európai parlamenti képviselő. Ez a nyomorult vén kocsmatöltelék képviseli Strasbourgban havi kétmillió forintért Magyarországot."

Szerző: Márkus

Puzsér Róbertnek nem tetszett, hogy a PestiSrácok újságírója keblére ölelte Szanyi Tibort a, amint a Momentum elnökére terelődött a beszélgetés:Szanyi erre így válaszol:Puzsér nem érti, hogy Szanyi miért gondolja, csak úgy le tudna pofozni egy huszonnyolc éves csávót? Miért nem mondta azt:Majd ezután Puzsér nem kíméli a szocialista politikust.