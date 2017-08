Queen Elizabeth a britek legnagyobb hadihajója

Forrás: MTI-Sztárklikk

A repülőgép-hordozó júniusban indult útnak Skóciából, ahol gyártották. Még mindig nem készült el teljesen, és az F-35B típusú harci repülők csak jövőre kezdhetik meg a fel- és a leszállás gyakorlását rajta.A légierő 120 tagja jelenleg az Egyesült Államokban vesz részt kiképzésen a harci gépekkel, amelyekből negyven lesz a hordozón.A hajó 70 méter széles, 280 méter hosszú, vízkiszorítása 65 ezer tonna. Ez a legnagyobb hadihajó, amelyet Nagy-Britanniában a brit királyi haditengerészet számára valaha is építettek.Így is elmarad viszont a világ legnagyobb repülőgép-hordozóitól, az Egyesült Államok Gerard R. Ford-osztályához tartozó hadihajóktól, amelyek 337 méter hosszúak, vízkiszorításuk pedig 100 ezer tonna.A Queen Elizabeth gyártásának költségei elérték a 3,1 milliárd fontot. Jelenleg hétszáz fős legénység teljesít szolgálatot rajta, számuk azonban később eléri majd az ezret.A brit védelmi minisztérium tájékoztatása szerint különleges kotróhajók 3,2 millió köbméter üledéket távolítottak el a kikötő mélyítésekor, hogy lehetővé tegyék a hadihajó kikötését a portsmouth-i tengerészeti támaszponton.A fedélzetén elmondott beszédében a brit kormányfő úgy fogalmazott, a Queen Elizabeth a brit hajógyártás remeke. "Nagy-Britanniának vannak a legjobb tengerészei, haditengerészei és tisztjei" - mondta Theresa May hozzátéve, hogy a katonák a legjobbat érdemlik, ez a hadihajó pedig garancia erre.Az uralkodó, II. Erzsébet nevét viselő repülőgép-hordozó a kelet-skóciai Rosyth hajógyárában épült nyolc év alatt. A projektben tízezren vettek részt. Testvérhajója, a Prince of Wales is készül már.A két hadihajóval éled újjá a brit haditengerészet évekkel ezelőtt takarékossági okokból megszüntetett repülőgép-hordozó kapacitása. A Queen Elizabeth és a Prince of Wales 6,2 milliárd fontból épül, ez csaknem a kétszerese az eredetileg tervezettnek.Mióta 2011-ben kikerült a szolgálatból a királyi haditengerészet egykori zászlóshajója, az Ark Royal, Nagy-Britanniának nincs repülőgép-, csak helikopter-hordozó hajója.A Queen Elizabeth várhatóan legalább ötven évig szolgál majd.