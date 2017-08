Rágyújtották a Ligetvédőkre a sátort éjszaka

Szerző: Lang Alex

Sikerült utolérnem Antal Nikolettát, a Ligetben Ligetvédők tüntetés szervezőjét, bejelentőjét, aki 2016.03.22. óta igyekszik Budapest első közparkjában lévő fák kivágását, átültetését megakadályozni.Nicó - ahogy társai hívják - és a Ligetvédők, nem egy alkalommal szegültek szembe azzal az állami akarattal, amely a Városligetben egy múzeum negyedet létrehozása érdekében, jelentősen csökkentené a zöldfelületet.Az eltelt másfél évben több alkalommal csaptak össze az állami projekt védelmére kivezényelt Walton security embereivel, és a rendőrség részéről is számtalan eljárás indult ellenük. Mióta a fák védelmében életvitelszerűen is a Ligetben tartózkodnak - vigyázva a fák épségére -, több alkalommal kaptak életveszélyes fenyegetéseket. Az is előfordult, hogy a sátorban alvó emberbe kívülről rúgtak bele, okozva ezzel személyi sérülést.Kérdéseimre Antal Nikoletta elmondta: az őket érő - szinte napi szintű -verbális fenyegetésekkel már nem is foglalkoznak, mert értelmetlennek látják a felesleges vitát. Azonban körülbelül egy hónappal ezelőtt, hajnalban 1 és 2 óra között ismeretlen tettesek felgyújtották az egyik sátrukat. Akkor látták is, hogy két férfi menekül el az éjszaka sötétjében.Ez történt két napja is. A Paál László útnál, a Ligetben Ligetvédők táboránál, hajnalban újra az életükre törtek. Ismeretlen tettesek felgyújtottak egy sátrat. Szerencsére most sem történt személyi sérülés. A rendőrség persze nyomoz, de eredmény nem igen várható.