Rejtegeti az MLSZ a felcsúti milliárdokat

Forrás: hirtv.hu

A felcsúti Pancho Aréna közelében újabb sportkomplexum készül. A tervek szerint sportcsarnok, konferencia-központ és park is lesz, valamint egy tavat is kialakítanak. A Magyar Nemzet a múlt héten arról írt: a beruházás veszélybe kerülhet, mert a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványnak nem sikerült elég taós pénzt gyűjtenie.Az MLSZ weblapján ugyanis már nem elérhetők az ezzel kapcsolatos, a DK szerint közérdekű adatok. A Gyurcsány-párt korábban másodfokon is pert nyert a felcsúti alapítvánnyal szemben, ezért nyilvánosságra kellene hozni, hogy mire mennyi taós pénzt költöttek.Mivel az érintett cégek nem a közösbe fizetik a társasági adót, csökkennek az adóbevételek, ezért a taós támogatás közpénznek minősül - ez már a Transparency International álláspontja.A Fővárosi Ítélőtábla kimondta, hogy a taótámogatások rendszere közpénz, és el kell számolni vele az utolsó fillérig. Hasonló eredményű ítéletre számítunk abban a perben, amelyet a Látványcsapatsportok Országos Szakszövetsége ellen indítottunk" - fejtette ki Ligeti Miklós, a TI jogi igazgatója.Az MLSZ szerint az adótörvény változása miatt tűnt el a kérdéses oszlop, mert adótitkokat tartalmazott. A szövetség a 2003. évi 92. törvényre hivatkozott, amelyet tavaly módosítottak, és októberben lépett hatályba, azonban a szövetség honlapjáról csak most hétvégén tűntek el az adatok. Az a legnagyobb keresőprogramban is látszik, hogy a kérdéses oszlop a múlt héten még szerepelt a beszámolók között.