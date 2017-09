Rendőri brutalitás! Megverték Vajnai Attilát, az Európai Baloldal elnökét

Szerző: Frey

Mivel a hatóság emiatt nem volt hajlandó kijönni, tüntetést jelentett be a helyszínen, ezt követően a rendőrök megjelentek.Mikor Vajnai az említett propagandaanyagot meg akarta mutatni a rendőröknek, felszólítás nélkül és indokolatlanul hátulról leteperték, ruháját elszakították, valamint megbilincselték.Könnyebb sérülés miatt kórházi ellátásra és kivizsgálásra is szorult.Ez az eset tökéletesen megmutatja, hogy miközben a hatalom vörös csillag miatt vegzálja nem csak az antifasiszta szervezeteket, hanem a népszerű sörgyártót is, tétlen marad a náci propaganda terjesztésével szemben.