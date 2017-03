Rendőrroham a busójáráson - fotógaléria

Demszky: Orbánt nem lehet választásokon megverni

Demszky Gábor szerint a Fidesz nem győzhető le választásokon, ezért az ellenállás más módjait kell kitalálni, és ebben Budapest mutathat utat. A HVG végigvette a 4-es metró körüli botrány részleteit is a volt főpolgármesterrel, ő azonban állítja: mindent ugyanúgy csinálna másodjára is.

Ügyvéd nélkül is vállalta Demszky Gábor, hogy a HVG kérdéseire válaszoljon. Pedig az OLAF-jelentése óta leginkább jogi képviselő jelenlétében hallhattuk, láthattuk. A volt főpolgármester állítja, ha visszamehetne az időben, akkor is ugyanazokat a döntéseket hozná meg a 4-es metróval kapcsolatban, mint amiket a múltban is tett.Szerinte az O...