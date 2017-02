Rendőrsorfal akadályozta az Együtt aláírásgyűjtőit

Forrás: hvg.hu

Az Együtt helyi szervezetének Facebook-posztja szerint mindez úgy kezdődött, hogy három rendőr két illegálisan áruló nőt igazoltatott az aluljáróban, majd megjelent további öt egyenruhás. A párt szerint egy óra múlva is ott voltak még a rendőrök, szabályos sorfalat állva az aláírásgyűjtők előtt.Az egyik aktivista meg is kérdezte a rendőröket, hogy őket jöttek-e vegzálni. A rendőr azt válaszolta, hogy nem cáfolja ezt.Azt is számonkérték a rendőrökön, hogy egy demokratikus országban, rendőrségi bejelentés mellett miért akadályozzák a népszavazási aláírásgyűjtést. Erre az volt a válasz, hogy nem azért vannak ott, állítja az Együtt.Amikor elkezdtek összepakolni az aláírásgyűjtők, a nyolc rendőr azonnal elhagyta az aluljárót, viszont a korábban igazoltatott árusok folytatták az árusítást.Nem ez volt az első eset, hogy az Együtt aktivistáit szívatták - emlékeztet a hvg.hu. Hétfőn az egyik 16. kerületi rendelőintézet előtt állították fel aláírásgyűjtő standjaikat. Erre a rendelőintézet vezetője kihívta rájuk a rendőrséget, arra hivatkozva, hogy akadályozzák a mentők ki- és bejutását az intézetbe. A rendőrök végül kimentek, de az Együtt pultjai maradhattak.Az intézetvezető azonban nem adta fel ilyen könnyen, és később duguláselhárításra hivatkozva hívott egy szippantóskocsit, így az aktivisták iszonyatos bűzben folytatják az aláírásgyűjtést.Nem az Együttel, és nem is Budapeseten történt egy nagyon hasonló eset kedden: Szegeden a Magyar Kétfarkú Kutya Párt aktivistáira hívták ki a rendőröket. Ott a Tudományos és Információs Központ (TIK) biztonsági szolgálatának szúrta szemét az MKKP olimpiaellenes aláírásgyűjtése.