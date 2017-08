Repülős Gizi újra akcióban?

Forrás: kemma.hu

Repülős Gizi, a híres besurranó tolvaj ismét akcióba lendült? - teszi fel a kérdést a kemma.hu . A népszerű közösségi oldalon szombat reggel megjelent poszt szerint az idős asszony egy tatabányai ház ajtaján nyitott be. Szerencsével járt, és azt nyitva találta, így be is sétált az otthonba - a tulaj legnagyobb megdöbbenésére, aki kutyájával épp otthon tartózkodott.A besurranó fedősztorija szerint egy, a környéken vendégeskedő színésznőt keresett, azt gondolta, talán abban a házban lakik... A tulajdonos az asszonyt kikísérte, jelenlegi tartózkodási helyéről nincs információ.De vajon tényleg a mára legendává vált, Repülős Gizi néven elhíresült 90 éves kleptomániás járja ismét a megyeszékhely utcáit?"Repülős Gizit", azaz K. Sándornét eddig több mint 20 alkalommal ítélte szabadságvesztésre a bíróság, kapott büntetése idáig meghaladta a 17 évet."Repülős Gizi" onnan kapta ragadványnevét, hogy az ötvenes évek elején, amikor még az ország nagyvárosaiba is közlekedtek repülőjáratok, reggel Budapesten felszállt egy gépre, néhány óra alatt Miskolcon, Debrecenben, Pécsett, Szegeden vagy Szombathelyen lopott, és az esti járattal visszatért a fővárosba.