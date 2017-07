Rettegj magyar!

Forrás: MTI

Menczer Tamás az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében azt írta: az európai terrorfenyegetettségi szint minden korábbinál nagyobb - a 2015-ös párizsi terrortámadás óta több mint háromszázan vesztették életüket, és mintegy ezren megsérültek terrortámadások során Európában.A Külgazdasági és Külügyminisztérium ezért arra kéri az utazókat, hogy még rövid külföldi tartózkodás esetén is regisztráljanak a konzuli szolgálat weboldalán link ), és minél pontosabban adják meg a tartózkodási helyüket.Baj esetén a külképviseleteken dolgozó munkatársak így tudnak a leggyorsabban segíteni - tették hozzá.Emlékeztettek arra, hogy a konzuli szolgálat honlapján országonként megtalálhatók a szükséges információk és a biztonsági besorolások.Ismertették: azok az országok, amelyek nincsenek besorolva, biztonságosnak minősülnek. Az első kategóriába sorolt országokba egyáltalán nem javasolja a KKM a beutazást, míg a kettes kategóriánál a beutazás fokozott biztonsági kockázattal jár. Felhívták a figyelmet arra is, hogy bizonyos országok esetében az országon belüli régiók besorolása eltérhet.A tárca hangsúlyozta, hogy minden magyar külképviselet a hét minden napján 24 órás ügyeletet tart. Érdemes már az elutazás előtt felírni az illetékes külképviselet ügyeleti telefonszámát - írták.Kitértek arra is, hogy fontos megkötni a szükséges utasbiztosításokat.