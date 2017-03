Rettenetesen kínos sajtótájékoztatót tartott a KDNP

A napokban megjelent sajtóhírek szerint az amerikai üzletember "145 millió forinttal támogatta Majtényi László tevékenységét az Eötvös Károly Intézeten keresztül" - mondta a politikus. Az intézetnek, amelyet a Soros Alapítvány hozott létre "a magyar közélet formálása céljából", tulajdonképpen ez az egyetlen bevételi forrása - közölte.A legfontosabb kérdés ezért az, hogy a támogatásért cserébe "Majtényi Lászlónak mit kell tennie Soros Györgynek", képviseli-e Soros György érdekeit vagy politikai nézeteit - hangoztatta.Hollik István további kérdéseket is feltett: Majtényi László "Soros György jelöltjének tartja-e magát", a 145 millió forinton túl más forrásokat is kapott-e az üzletembertől, Soros György ma is "fizeti-e" őt, idén mennyit kap tőle és mire költi?Választ várnak Majtényi Lászlótól ezekre a kérdésekre, mert egy köztársaságielnök-jelöltről minden magyar embernek tudnia kell, hogy milyen külföldi érdeket, érdekeket képvisel - fogalmazott a kereszténydemokrata politikus. Hozzátette: "az embereknek joguk van tudni, hogy pontosan milyen érdek köti össze Majtényi Lászlót Soros Györggyel, és milyen vállalásokat tett Sorosnak a sok pénzért cserébe".Remélik, hogy Majtényi László válaszol ezekre az alapvető és fontos kérdésekre - mondta Hollik István.