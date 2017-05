Rétvári: 70 milliárd megy egészségügyi béremelésre

Rétvári Bence elmondta: az elmúlt öt évben átlagosan 84 ezer forinttal nőtt az ápolók bére. Tavaly az egészségügyi dolgozók átlagos béremelése 26,5 százalék volt, idén novemberben további 12 százalék lesz, míg 2018-2019-ben további 8-8 százalék lesz az ütemezett béremelés mértéke. Az államtitkár jelezte: ez már érezhető növekedés, amire szükség is van.Szólt arról is, hogy az idei költségvetésben körülbelül 70 milliárd forintot terveztek az egészségügyi béremelésre, és jövőre is ekkora összeget szánnak erre. Jelezte: az első béremelés fedezete a chipsadó bevétele volt, most pedig a gazdaság többletteljesítménye teszi lehetővé az emelést.Rétvári Bence hangsúlyozta: az egészségügyi dolgozók fizetésemelése jó esély arra, hogy itthon tudják tartani az orvosokat, az ápolókat, ezért folytatni fogják a megkezdett béremelést. Hozzátette: az orvosoknál 2012-2013-ban, az első béremelés és a rezidensösztöndíj bevezetése után, az ápolóknál pedig az utóbbi években volt látható, hogy csökkent a külföldi munkavállaláshoz engedélyt kérők száma.Az államtitkár beszélt arról is, hogy a szociális ágazatban dolgozó, de egészségügyi végzettségű munkatársak a jövő évtől az egészségügyi bértábla alá tartoznak majd, így a bérük is magasabb lesz. Az intézkedés háromezer embert érint.