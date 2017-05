Rétvári, a jó édes anyád!

- Nemcsak a kórházi várólisták hossza, hanem a várakozási idő is csökkent az elmúlt években



- Az elmúlt években több mint 70 ezren voltak a várólistákon, ez a szám mára 28 ezer alá mérséklődött



- 2017-ig összesen mintegy 17,2 milliárd forint többletforrást biztosítottak a várólisták mérséklésére



- Várakozási időben számolva a legjelentősebb csökkenés a térdprotézisműtétek esetében következett be, ez 906 napról 368 napra esett vissza



- A csípőprotézis-műtéteknél 658-ról 304 napra, a szürkehályogműtéteknél 290-ről 94 napra mérséklődött a várakozási idő



- a rendszer átláthatóságot és kiszámíthatóságot hozott, ami a kevesebb várakozással együtt az állami egészségügyi rendszerbe vetett bizalmat is erősítette

Szerző: Konczik Márton

Éppen ezen a héten kellett reumatológushoz mennem, mert fájt a lábam. Miután találtak a combcsontomban egy apró cisztát, beutaltak CT-vizsgálatra. Tudjátok, mikorra kaptam időpontot a szolnoki Hetényi Géza Kórházban? Augusztus második felére... Majdnem három hónap, és ez csak a CT. Ennyit a várólisták csökkenéséről!Valószínűleg Rétvári üldögélt az impozáns gumiszobájában és a minisztérium által készített kimutatásokat olvasgatta. Azt kutatta, hogy mi a szart kellene mondani a heti rendszerességgel megtartott sajtótájékoztatón.Miután nem talált semmi olyat, aminek legalább egy hangyányi valóságtartalma lett volna, azt gondolta: semmi baj, hiszen úgysem az a lényeg, hogy a sajtótájékoztatón elmondottaknak legyen igazságtartalma, hanem az, hogy mennyire meggyőződéssel mondja azokat.Így hát ma reggel is felvette egyik legszebb öltönyét, megigazította az otthoni tükörben széles mosolyát, kezébe vette mappáját és elindult, hogy belenézzen a kamerák és az újságírók szemébe. Úgy érezte, nincs miért izgulnia, hiszen rendesen felkészült. Összeszedtek a kollégákkal minden olyan adatot, ami egy sikeres performance-hoz szükséges.Miután az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára megérkezett a sajtótájékoztató helyszínére, köszöntötte a megjelenteket és a következőket mondta:Ezek után mindenkitől szeretnék elnézés kérni, de nem jutott más eszembe: Rétvári, a jó édes anyád...