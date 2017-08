Rétvári a váci városháza előtti térre szervezett nyugdíjas találkozót a Jobbik ellen

Forrás: MTI / Sztárklikk

Bocsánatkérésre szólította fel szerdai váci sajtótájékoztatóján Rétvári Bence KDNP-alelnök a Jobbik helyi elnökét Vona Gábor nyugdíjasokat ért korábbi megjegyzései miatt.Ha már a Jobbik elnöke nem fog bocsánatot kérni a nyugdíjasoktól, akkor legalább kérjen bocsánatot tőlük a párt helyi elnöke, Fehér Zsolt - mondta a kereszténydemokrata politikus, parlamenti államtitkár.Úgy fogalmazott, Vona Gábor több millió magyar nyugdíjast sértett meg, habár csak egymilliót szeretett volna a saját bevallása szerint.Vona Gábor közelmúltbeli Facebook-bejegyzésében amellett, hogy üdvözölte azokat a nyugdíjasokat, akik képesek függetleníteni magukat "a politika manipulációjától", két incidensre hívta fel a figyelmet, és úgy fogalmazott, a nemzeti ünnepeken rendszeres esemény, hogy "hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, ordibálnak trágárul és hörgik fel a XX. század minden traumáját".Rétvári Bence kijelentette, akiket megsértett a Jobbik elnöke, azoknak mind a második világháború után, mind pedig az '56-os forradalom leverése után újjá kellett építeniük az országot, 1989-ben, a rendszerváltáskor pedig be kellett indítaniuk a gazdaságot."Vona Gábornak és Fehér Zsoltnak ezért köszönetet kellene mondaniuk az időseknek, hogy azokba az iskolákba járhattunk és azokban a kórházakban gyógyulhattunk meg, amelyeket ők építettek" - fogalmazott a kormánypárti politikus, aki Vona Gábor bejegyzése és Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde között is párhuzamot vont.Az államtitkár beszélt arról is, hogy a Jobbikkal ellentétben a Fidesz-KDNP-re számíthatnak a nyugdíjasok. Emlékeztetett, 2010 után vállalták a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését, a rezsicsökkentéssel is segítséget kívántak nyújtani, de az alapvető élelmiszerek forgalmi adójának csökkentése is a nyugdíjasok terheinek mérséklését célozta.