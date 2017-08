Rétvári aggódik, kóla helyett jobb ásványvizet inni

Forrás: MTI-Sztárklikk

Rétvári Bence felidézte, hogy a tárca körlevélben tájékoztatta az iskolaigazgatókat a büfékben árusítható, valamint a tiltott termékekről.Az államtitkár azt mondta, egy müzliszelet is lehet olyan finom, mint egy egészségtelen desszert, kóla helyett pedig jobb ásványvizet inni.Közölte, hétéves korában minden negyedik lány és ötödik fiú túlsúlyos, míg felnőttek esetében már több mint 30 százalékos az arány.Ez nem pusztán "esztétikai kérdés", hiszen a helytelen táplálkozás betegségekhez vezet és csökkenti az egészségesen eltöltött évek számát - tette hozzá.Rétvári Bence egyéb kormányzati intézkedésekre is kitért, így a menzareformra, a mindennapos testnevelésre és a dohányzás kitiltására a zárt helyiségekből.Ezek mellett vezették be azt a szabályt, hogy a chipsadó hatálya alá tartozó termékek nem árusíthatóak az iskolai büfékben, étel- és italautomatákban.Az említett lépések mind fontosak a betegségek megelőzésében - jelentette ki az államtitkár.