Rétvári annyira megdicsérte a magyar kormányt, hogy mi kérünk elnézést

A fiatalok világnapja alkalmából közzétett Eurostat felmérés szerint Magyarországon az elmúlt tíz évben mintegy hatodával csökkent a nem tanuló és nem is dolgozó 20-24 évesek száma.Ezzel szemben az EU tagállamaiban átlagosan növekedett azoknak a száma, akik ebben a korosztályban már nem tanulnak, de munkájuk sincs - ismertette az államtitkár.A felmérés alátámasztja, hogy a húszas éveik elején ugyan még nagy arányban tanulnak a fiatalok, de sokan munkavállalók, vagy mindkettőt végzik egyszerre. A pályakezdő fiatalok számára a jövőkép és munkahely biztosítása minden ország számára fontos feladat.Míg Magyarországon 2013-ban a 20-24 éves korosztály közel 23 százaléka tartozott a nem tanuló és nem is dolgozó fiatalok csoportjába, 2016-ra ez az arány 15,4 százalékra csökkent, köszönhetően a kormány elmúlt hét évben tett gazdasági és ifjúságpolitikai intézkedéseinek is - közölte.A 28 tagállam kevesebb mint fele tudta csökkenteni a nehéz helyzetben lévő fiataloknak a számát, többségében romlottak a mutatók. A legtöbb nem tanuló, nem dolgozó 20-24 éves fiatal Olaszországban (29 százalék) és Romániában (23,6 százalék) él - mondta Rétvári Bence.A munkaerőpiacra való bekerülés megkönnyítését az Ifjúsági Garancia Program az oktatási és foglalkoztatási intézkedések kombinációjával segíti. Az érdeklődés a program iránt folyamatosan növekszik, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal 2017. július végéig már több mint 173 000 fiatal vette fel a kapcsolatot.Ezzel párhuzamosan a munkahelyvédelmi akció kedvezményeit a 25 év alattiak körében 161 ezer fiatal után vették igénybe, mintegy 7,3 milliárd forint értékben - ismertette az államtitkár.A Magyar Ifjúság Kutatás 2016-os eredményei is alátámasztják, hogy bár a magyar fiatalok közül sokan beszélnek idegen nyelveket, keveseknek van erről igazolásuk, ezért a kormány 2018-tól ingyenessé tette az első nyelvvizsga megszerzését a 35 év alattiak számára - tette hozzá.A magyarországi fiatalok kétharmada kizárólag Magyarországon képzeli el a jövőjét, így "igyekszünk a családalapításhoz a legkedvezőbb feltételeket megteremteni".A 2015. július 1-jével útjára indított családi otthonteremtési kedvezmény a korábbiaknál szélesebb körben segíti elő a fiatal családok lakáscéljainak megvalósítását. 2015 júliusa óta több, mint 50 ezer család vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt 136 milliárd forint összegben - mondta az államtitkár.A széles körű családtámogatási eszközök közül a hallgatói/diplomás gyed kiemelten célozza a fiatalokat, megkönnyítve azt, hogy ne az anyagiak álljanak a fiatalkori gyermekvállalás útjában.A 2018-tól kedvezőbb feltételekkel igénybe vehető intézkedés hozzájárul a tanulmányok és a szülői szerep összeegyeztethetőségének javításához - tette hozzá Rétvári Bence.Az ENSZ Közgyűlése 1999. december 17-én hagyta jóvá, hogy augusztus 12. a fiatalok világnapja legyen.