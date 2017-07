Rétvári: augusztusban dupla családi pótlékot adunk

Nézőpont: verhetetlen a Fidesz

Nyolc hónappal a következő választás előtt változatlanul vezetnek a kormánypártok, a Fidesz-KDNP a listás szavazatok 43 százalékával biztos abszolút többséget szerezne - derül ki a Nézőpont Intézet Magyar Idők számára készült kutatásából.

A felmérés eredményei alapján a baloldalon az MSZP, a DK és a Momentum is bejutna a parlamentbe.Júliusban változatlanul a teljes felnőtt népesség 30 százaléka támogatta a Fidesz-KDNP-t. A Jobbik szimpatizánsi tábora ezúttal is 11 százalékos, míg az MSZP-tábor továbbra is a teljes felnőtt népesség 7 százalékát teszi ki. A kisebb pártok közül a...