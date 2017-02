Rétvári: egyre csökken a bölcsődébe fel nem vett gyerekek száma

Forrás: MTI

Rétvári Bence az Országgyűlés honlapján közzétett válaszában kifejtette: míg 2010-ben a bölcsődébe fel nem vett gyerekek száma 4167 volt, 2011-ben 4044, 2012-ben 2196, 2013-ban 2153, 2014-ben 2072, 2015-ben pedig 1795.A parlamenti államtitkár tájékoztatása szerint - a KSH adatai alapján - 2015-ben a 3 éven aluli gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma mintegy 46 ezer volt. A gyermekek napközbeni ellátását biztosító férőhelyek számát 2020-ig 60 ezerre kívánják növelni, amely a jelenlegi férőhelyszámhoz képest 33 százalékos bővítést jelent.Hozzátette: a kormány kiemelten kezeli a gyermekek napközbeni ellátásának férőhely-fejlesztését, különös tekintettel a 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító helyek számának növelésére. Ezen cél érdekében január 1-től átalakult a gyermekek napközbeni ellátásának rendszere. Cél továbbá, hogy a jelenlegi területi egyenlőtlenségeket felszámolják és minden olyan településen, ahol igény jelentkezik a napközbeni ellátás igénybevételére, ott a bölcsődei ellátás valamely formája biztosított legyen a családok számára - jelezte.Közlése szerint több mint 107 milliárd forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és óvodák férőhelybővítésére, korszerűsítésre. Az önkormányzatoknak, egyházaknak, civil szervezeteknek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül pályázhattak, illetve pályázhatnak.Az első körös felhívások 2016 elején jelentek meg, összesen 83,382 milliárdos keretösszeggel, amelyre 1318 támogatási kérelem érkezett be 190,56 milliárd forrásigénnyel.A második körben egy felhívás már megjelent 2016 decemberében 8,821 milliárdos keretösszeggel. Egy újabb felhívás megjelenése pedig februárban várható 14,348 milliárdos kerettel.Rétvári Bence rámutatott: a munkahelyi bölcsődék létrehozását külön is ösztönözik azzal, hogy a szolgáltatás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült adóévi költségek, ráfordítások elismert költségként nem növelik a társasági adóalapot január 1-től. Továbbá, a munkahelyi bölcsőde létrehozására a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül lesz lehetőség pályázatot benyújtani, várhatóan már tavasszal, és erre a célra 4 milliárd forint fejlesztési forrás áll majd rendelkezésre a kevésbé fejlett régiókban.Az államtitkár kitért arra is, hogy a családi napközik 73 százaléka már átalakult, 91 százalékuk a 3 év alatti gyermekek ellátó szolgáltatásához kérte az adatmódosítást. Jelenleg még vannak folyamatban lévő adatmódosítások.Az ONYF adatai alapján már 779 családi bölcsőde, 762 bölcsőde, 40 mini bölcsőde, 6 munkahelyi bölcsőde és 133 napközbeni gyermekfelügyelet szerepel a szolgáltatói nyilvántartásban.