Rétvári megvédte a luxusvillát bérlő párttársát

Egy egyedi tervezésű és kialakítású luxusvillát vett ki harmincöt napra az Erzsébet-táborok első számú vezetője Monoszlón. Hornyák Tibor a Káli-medencében megbúvó faluból jár be szolgálati kocsijával a nyári szezonban a zánkai táborba, ahol ma már nem úttörők, hanem szegény sorsú gyermekek nyaralnak.A villáért 110 ezer forintot kérnek naponta, a bérleti díjat Hornyák Tibor állítólag saját zsebből állja, és ugyancsak állítólag a közel 4 millió forintos összegből kedvezményt kapott.A tárca államtitkára szerint a villabérletet felesleges lenne vizsgálni. "Nem tudom, hogy mennyit fizetett pontosan, de azt teljes mértékben tudom, hogy magánpénzből tette.Az is biztos, hogy Magyarországon az elmúlt években olyan szociális üdültetési rendszer jött létre, amely most már évek óta fedezi több százezer gyermek napközis táborát.A Balaton-part zánkai, fonyódligeti táborát tudja üzemeltetni, ez fontos siker, és ettől teljesen független, hogy ki hol, mennyiért nyaral vagy nyaraltatja a családját, és honnan jár hozzájuk délutánonként" - mondta Rétvári Bence.Hornyák Tibor L. Simon László jóbarátja. Ő volt a kabinetfőnök, amikor a fideszes politikus kulturális államtitkár volt. Havi fizetése bruttó 2 millió 750 ezer forint. Ezt az RTL Híradónak árulta el. A villa bérleti díjából 15 százalék kedvezményt kapott, így nagyjából 3,3 millió forintot kellett kifizetnie, de nem bruttóban, hanem nettóban.