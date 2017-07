Rétvári súlyos képzavarban szenved

Forrás: MTI-Sztárklikk

Rétvári Bence közölte, az egészségügyi humánerőforrás-nyilvántartó rendszer május 31-i adataiból az látszik, hogy a 2010 és 2016 között külföldi munkavállalási engedélyt kérő orvosok 36 százaléka és a külföldi munkavállalási engedélyt kérő szakdolgozók 21 százaléka jelenleg is a magyar betegellátásban dolgozik.Ők vagy mégsem távoztak külföldre, vagy már visszajöttek onnan, vagy egyszerre Magyarországon és külföldön is dolgoznak jelenleg - ismertette.Az államtitkár kiemelte, az egészségügy kiemelten fontos terület a kormánynak, ezért elkötelezett a betegbiztonság erősítése, valamint az egészségügyi dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítása mellett. Hozzátette: 2010 óta több intézkedést hoztak az orvosok és ápolók érdekében.Azt mondta, többször, nagymértékben emelték a béreket, több százmilliárd forintot fordítottak a kórházak fejlesztésére és adósságrendezésére, valamint ösztöndíjprogrammal segítették a fiatal szakorvosokat. A jövő évi költségvetés 402 milliárd forinttal tartalmaz több forrást egészségügyi célokra, mint a tavalyi - tette hozzá.Az intézkedések hatására elmondható, hogy tavaly "kevesebb, mint feleannyi orvos akart távozni, mint 2011-ben" - közölte Rétvári Bence. Úgy folytatta: 2015-ről 2016-ra, mindössze egy év alatt 19 százalékkal kevesebb orvos döntött úgy, hogy kikéri a külföldi munkavállaláshoz szükséges engedélyt.Az elmúlt évek után sokat csökkent az ápolók elvándorlásának mértéke is. 2016-ban 15 százalékkal kevesebb szakdolgozó kívánt távozni, mint egy évvel korábban - hangsúlyozta az államtitkár.