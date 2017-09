Reviczky Gábor szerint nem lopják el az uniós pénzeket

Forrás: Magyar Nemzet / Sztárklikk

A nyíltan Fidesz-szimpatizáns művész természetesen elégedett a Orbán Viktor kormányával.Úgy gondolja, piszkosul helyrehoztak egy olyan országot, amelyik, ha a Gyurcsány-kormány marad, rosszabb állapotba került volna mára, mint Görögország. Meggyőződése, hogy teljes abszurdum azt mondani, hogy ellopják az uniós pénzeket, hiszen ha így lenne, az EU lenne a legkorruptabb intézmény, amely valaha létezett, hiszen támogatná azt, hogy elherdálják a pénzt, amelyet a tagországoknak kifizet.Persze az igaz, hogy mindig kormányközeli cégek kapják meg ezeket a pénzeket, és ott vannak gazemberek, akik nem fizetik ki a munkákat. Szinte az összes hídépítésnél előfordult ilyen, itt, Ráckevén is van tönkrement áldozata a Margit híd felújításának. Őt a mai napig nem fizették ki annak ellenére, hogy tizennégyről huszonhétmilliárdra emelkedett az erre szánt büdzsé, és végül annál is többe került a felújítás. Ez mindig így volt.Reviczky szerint abban az időben is, amikor az M7-es épült, az összes Balaton mellett épülő ház alapja az abból kilopott sóderből került ki. Természetesnek tartja, hogy Fidesz-közeli cégekhez jutnak a pénzek. "Kiket bízzanak meg a munkákkal? MSZP-közelieket?" - tette fel a költői kérdést a Magyar Nemzetben olvasható beszélgetésben.