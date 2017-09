Rogán Antalnak a nemzetbiztonsági bizottság előtt kell bizonyítania a vádakat

Szerző: Nagy András

"Miután az oktatást, az egészségügyet tönkretették, a Fidesznek nem maradt más, csak vizionálni valami nagy nemzetközi összeesküvést, produkálni valami figyelemelterelést" - monda, emlékeztetve arra is, hogy a kormánypárt jó ideje pártpolitikai céloknak rendeli alá Magyarország külpolitikáját.A kvótával kapcsolatos európai uniós döntés elutasításával az MSZP-s politikus szerint a Fidesz-kormány a nehezen megszerzett EU- tagságunkat kérdőjelezi meg."Sokat szenvedett ez a nép, ez a nemzet azért, hogy helye legye a nyugati kultúrkörben" - jelentette ki Molnár, hozzátéve, hogy az egész kvótacirkusz csak a kormány újabb Brüsszel-ellenes kampányáról szól."A Rogán és más fideszesek által vizionált őszi utcai zavargásokról azt mondta, a bizottság elnökeként a szakszolgálatokon keresztül neki kellene tudnia róla, ha készülne valami, ilyen külföldi célzatú támadásról azonban jelenleg nincs információ. Erről a szolgálatoknak jelentési, tájékoztatási és beszámolási kötelezettsége van, de nem tudunk ilyenről" - szögezte le.Molnár Zsolt ugyanakkor jelezte: meghívta Rogánt a nemzetbiztonsági bizottság következő ülésére."Ha a miniszternek van bizonyítéka, akkor jöjjön el és mutassa be azt a bizottságnak. Ha nincs, akkor egyértelmű, hogy csak újabb hazugságkampánnyal van dolgunk."Molnár Zsolt egyébként csak akkor találkozott utcai zavargásokkal, amikor a Fidesz 2006-ban csinált ilyet. "Egyszer már bizonyították ha akarnak ilyet, képesek rá" - szúrt oda még egyet a propagandaminiszternek, hozzátéve, hogy pártja, az MSZP ilyenre természetesen nem készül. Ha pedig külföldről jönne támadás, azt a TEK-nek, illetve más biztonsági szolgálatoknak kötelessége elhárítani - hangzott el.Molnár a műsorban elmondta azt is, hogy a keddi ülésen szó lesz az azeri baltás gyilkosság ügyéről, pontosabban a friss korrupciós szálról, ami ugyan most került elő, de sajtóban megjelent hírek szerint valahogy éppen akkoriban történhettek a magyarországi pénzmozgások, amikor a nemzetközi botrányt kavaró kiadatás megtörtént. Ezt is tisztázni kell a bizottság következő ülésén.Molnár Zsolt egyébként biztos benne, hogy 2018-ban le lesz váltva az Orbán-kormány, méghozzá a demokratikus ellenzék által. Hogy így lesz-e, arra jövő tavaszig várni kell. Az viszont már jövő kedden ki fog derülni, hogy Rogán Antal veszi-e a bátorságot, hogy megjelenjen a nemzetbiztonsági bizottság előtt. Molnár szerint a jogállami szellemiség ezt mindenképpen megköveteli, ugyanakkor a Fidesz elmúlt években alkalmazott politikai stílusát elnézve vannak kétségei."Ha nem jön el, akkor az egy beismerése lesz annak, hogy nincsenek se bizonyítékok, sem érvek a miniszter tarsolyában, az egész csak egy kommunikációs blöff volt. A szocialista politikus szerint ideje lesz, hogy a magyar társadalom tisztán lásson. A kormány nem teheti kockára Magyarország nehezen megszerzett uniós tagságát, nem teheti tönkre Magyarország jövőjét" - zárta a beszélgetést Molnár Zsolt.Folytatás tehát jövő kedden, a nemzetbiztonsági bizottság ülésén!