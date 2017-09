Rogán és a milliárdos pénzmosás

Szerző: Demeter Márta

Ezzel már 20 EZER EMBERT ENGEDTEK BE (érdemi ellenőrzés nélkül) hazánkba és a schengeni övezetbe azért, hogy Rogán és Habony nevéhez köthető off-shore cégek 180 milliárd forintot kaszáljanak!Pénzmosás, 10 milliárd veszteség az adófizetőknek, biztonsági kockázat! Így védik meg a saját Fideszes bizniszt, kiárusítva az ország biztonságát!Arról is beszéljen ennyit a nyilvánosság előtt Rogán, honnan tudta az egyik off-shore cég, hogy másnap ő törvényt nyújt be, és hogyan lehet, hogy ugyanazon a héten 3 off-shore cég is alakult, amiket gyorsan felkent a Rogán vezette bizottság a kötvények forgalmazásával?Legutóbb Tóni Kövérhez szaladt, hogy ne kelljen erre válaszolnia, most újra várom a választ!A 2018-as rendszerváltás után felelősségre lesz vonva minden politikai, és szakmai intézményi érintett is!