Rogán kihívója lehet a Momentum elnöke

Forrás: atv.hu

Noha már korábban kiszivárgott, hogy a Momentum beáll Vágó Gábor korrupciós népszavazási kérdése mögé, a párt ezt a ma reggeli sajtótájékoztatóján jelentette be hivatalosan. A Parlament elé szervezett eseményen Fekete-Győr András mellett beszédet mondott Orosz Anna elnökségi tag is, de Hajnal Miklós, a párt szóvivője is jelen volt.A Momentum azt is bejelentette, hogy népszavazást kezdeményez a jövőben Polt Péter legfőbb ügyész visszahívására, mert olyat ügyészt akarnak, aki "mentes mindenféle politikai befolyástól".A párt elnöke elmondta az atv.hu -nak, hogy továbbra sem látják értelmét az együttműködésnek bármelyik más párttal.Azt is elárulta, hogy az egyéni választókerületi jelöltjeik már nagyrészt megvannak, ő maga valószínűleg Budapest első választókerületében (Belváros-Lipótváros) fog elindulni, pont abban, amelyet most Rogán Antal képvisel a parlamentben.