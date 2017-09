Röhej a köbön, Gyurcsány nem mehet be a kultúrba

Szerző: Herczeg Ármin

A nagy baj az, hogy csak tőlem kampányol ott, ahol akar. A sok beszari Fidesznyiktől nem. (A -gondolom- szépszámú kivételtől természetesen elnézést kérek.) Legutóbb az történt, hogy Gyulán nem engedték be egyetlen közintézménybe sem, ezért az utcán kellett megtartani lakossági fórumát.Neki amúgy nyilván mindegy, hogy egy kőszínházban áll, vagy a piacon, lényeg az, hogy elmondhassa az érdeklődőknek az elmondandóját. Ami viszont piszkosul zavar, az a helyi kiskirályok gusztustalan viselkedése. Szinte látom magam előtt, ahogyan a gyulai főfideszes felemeli a telefont, és leszól az alfideszesnek (akinek persze szepeg a segge, de nagyon), hogy: Józsikám (Bélám, Lászlóm, Jenőm, stb.), ugye azt te is úgy gondolod, hogy nem kell feltétlenül mindenkit beengednünk a kultúrba? Az alfideszes meg érti a képes beszédet, és ő is felemeli a telefont, hogy jelezze a még inkább aljának, hogy lakat közintézményre fel, Gyurcsány ide be nem jön.Mielőtt valaki elkezdene kételkedni abban, hogy ez így van, ajánlom szíves figyelmükbe azt a néhány évvel ezelőtti, hangban is rögzített esetet, amikor Egerben valami főokos fideszes nem engedte Székhelyi Józsefet szavalni.A színészt "lebüdöszsidózták", és nem kívánatosnak nyilvánították. Pechjükre az akkor még létező stop.hu megszerezte, és megjelentette a hangfelvételt. Persze nem győztek elnézést kérni az egri vezetők.Na de hagyjuk Egert, és vissza Gyulára. Értem én, hogy kik a város urai, azt is tudom, hogy nem szeretik a politikai ellenfeleiket, de az efféle kicsinyes szarrágás már az én gyomromnak is sok. Ráadásul nem ez volt az első ilyen eset. Egy héttel korábban Sopronban nem találtak megfelelő helyet a DK-s fórumra. Nem mellesleg biztos vagyok abban, hogy Orbán Viktort baromira nem zavarná, ha Gyurcsány bejutna a közintézményekbe kampányolni. Persze ezt kicsiny mamelukjai, a helyi aprókirályok aligha tudják...