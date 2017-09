Roma polgárőrséget hoznának létre

Forrás: baon.hu

Indulatosan nyilatkozó lakók, megoldást kereső vendégek vitatkoztak, arra a következtetésre jutva, hogy saját kézbe kell venni az ügyet, mert a hatóságok csak egymás között tologatják a felelősséget - írja a baon.hu - Vannak utcabizalmik a környéken, de csak akkor nincs illegális hulladéklerakás és -égetés, amikor az utcát járják. Utána indulnak a gyújtogatások - vázolta a bevezetőjében Sztojka István. A helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke a továbbra is sok gondot okozó kábelégetéseket tartja aggasztónak. A nemesfémek ilyen módszerrel történő kinyerése miatt, gyakorlatilag minden éjszaka komoly légszennyezésnek van kitéve az amúgy is közterületi szemeteléssel, utcai randalírozásokkal, lopásokkal sújtott városrész.- A városi költségvetésnek éves szinten 2-3 millió forintjába kerül, hogy a környéken lévő illegális hulladéklerakókat felszámolja - mutatott rá a közterületi szemetelés és kábelégetés büdzsét érintő részére dr. Kiss Csaba. - Korábban helyeztünk ki nagy konténereket, bízva abban, hogy legalább addig elviszik a szemetet, de azt is felgyújtották és tönkretették - tárta szét a kezét jegyző.A roma önkormányzat vezetősége és a megjelent önkormányzati képviselők megállapodtak abban, hogy a polgárőrségen belül igyekeznek felállítani egy roma különítményt, amely rendszeresen járőrözik majd a környéken.