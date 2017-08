Román csererendőrök akcióztak Szolnokon

Forrás: szoljon.hu

- A román rendőrök, az előző évekhez hasonlóan, idén is intézkedési jog nélküli, megfigyelői státuszban láttak el szolgálatot a magyar járőrökkel - mondta el a szoljon.hu -nak Kosztyó Gábor, a megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője.- A hét folyamán többször is közösen ellenőrizték a közlekedőket, elsősorban a 4-es főút megyei szakaszán, ahol a román állampolgárokkal szembeni intézkedések során a nyelvi akadályok leküzdésében is segítséget nyújtottak a magyar kollégáknak.Pénteken délelőtt például Szolnok külterületén, a 110. kilométerszelvénynél állították meg az autósokat.- Mindennek az a célja, hogy a román rendőrök a nyári turisztikai idényben, illetve az ahhoz kapcsolódó megnövekedett tranzitforgalomban segítsék a megyei egyenruhások munkáját, valamint a két állomány rendőrei tapasztalatot is cserélnek ilyenkor - tette hozzá az osztályvezető.A Romániából érkezett kollégák egyhetes itt-tartózkodásuk alatt a megyénkben lévő speciális rendőri egységek munkájával is megismerkedtek. Így betekintést nyertek a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság és a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató osztály működésébe.