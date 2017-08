Romeltakarítás az MSZP-ben

- Kálmán Olga: Molnár Zsolt áruló?



- Botka László: Aki vette a fáradtságot és elolvasta az interjút velem a múlt heti 168 órában, akkor az nagyon pontosan látta, nem azt mondtam, mint amit a sajtó egy része hozott. Én azt mondtam - és ezt vállalom is -, hogy úgy tűnik most 8-9 hónappal a választások előtt, mintha a demokratikus oldal néhány politikusa - nemcsak szocialistákról beszéltem -, nem venné észre, hogy a Fidesz kottájából játszik.



- Vannak az MSZP vezetésében a Fidesz által valamilyen formában sakkban tartott vezetők?



- Én nagyon bízom benne, hogy nincsenek. (...) Sajnos a látszata sokak szemében megvan, én kőkeményen küzdök, hogy ezt a látszatot is el tudjuk tüntetni.



- Újhelyi István konkrétabban fogalmazott. Az árulókat, kollaboránsokat ön rövidesen meg fogja nevezni.



- Én ma találkoztam Ujhelyi Istvánnal és megkérdeztem, hogy mondott-e ilyet és kategorikusan kijelentette, hogy nem.



- Bolgár György: Ön úgy gondolja, hogy az egy jó politikai húzás volt kivinni a nyilvánosság elé a belső politikai harcokat vagy esetleges árulásokat?



- Ujhelyi: Maradtak néhányan, akik a háttérből névtelenül nyilatkozva, meg újságírókat győzködve szerkesztőket körbejárva folyamatosan mintha a Botka féle stratégia és egyáltalán a választási esélyek elrontásán lennének. Ennyi történt, Botka két hete megmondta Szegeden, hogy nem tűri tovább, meg fogja nevezni azokat, és elmondja azokat a tényeket, a nyilvánosság előtt, ami miatt (őőőő) nyáron le akarja zárni ezt a folyamatot. Elkezdte.



- Ön is úgy gondolja, hogy valamilyen információkat ki kell tenni az asztalra. Először nyilván az elnökség vagy a szűkebb pártvezetés asztalára, aztán valamennyit vagy az egészet a közvélemény elé is, különben majd ő nem tűnik hitelesnek.



- Teljesen igaza van, így fogja tenni. (...) Az elmúlt két napban több tucatnyi telefont, üzenetet kaptam támogatóimtól és mindenki azt az elvárását fogalmazta meg, hogy ha Laci úgy látja, hogy vannak olyanok, akik szembe mennek a közös érdekkel, akkor tegyen ellene. Jövő héten szabadságáról visszatérve, egészen biztos vagyok benne, hogy ezt meg is fogja tenni.

Szerző: Konczik Márton

A szocialisták most kissé hiteltelenül, de legalább lelkesen próbálják megnyugtatni a szimpatizánsokat, hogy nem is úgy gondolták és az nem is úgy volt... Ezekből a kissé zavaros nyilatkozatokból merítettünk, hátha valakinek tudunk segíteni eligazodni az intejúk sűrűjében.Botka László szabadságáról hazatérve a Hír TV-ben meglátogatta Kálmán Olgát és az alábbiakat válaszolta a műsorvezető kérdéseire:Ezek után most nézzük meg, mit is mondott pontosan Ujhelyi a Klubrádióban: