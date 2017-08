Róna Péter megtagadta az LMP-t

Mi még nyaralni is csak átlag alatt tudunk

Szerző: Konczik Márton

Róna Péter látványosan tagadta meg az LMP-t. Ugyanis úgy tűnik, hogy a Lehet Más a Politika külön, önállóan indul a választáson, márpedig a párt, talán jelenleg is alkalmazottja, más stratégiát javasol. Róna a Hír TV-nek nyilatkozva közölte, hogy "egyetlen párt sem kormányképes", - ezek szerint a Lehet Más a Politika sem. Majd hozzátette, hogy közös választási pártot kellene létrehozni, amelyben akik eddig vezető szerepet töltöttek be, azok nem indulhatnak. Arra nem tért ki, hogy honnantól számol vezető szerepet, és ugyan, milyen alapon diszkriminálna. Megkérdezték tőle, hogy akkor ki legyen a miniszterelnök-jelölt, erre kitérő választ adott, és megfogalmazott egy ábrándot: "fiatal, karizmatikus, energikus emberre lenne szükség."Egyetlen dologban egyetért az ellenzéki pártok többségével (DK, MSZP, Együtt, PM), hogy egyetlen ellenzéki jelölt induljon a Fidesz és a Jobbik ellen - lám, ebben is ellentétes a véleménye az LMP-vel.Róna aggódik, hogy ha Orbán marad, kipenderülünk az Unióból, de ez nem zavaraj abban, hogy a közös választási párt javaslatával kifejezetten megvalósíthatatlan, értelmetlen és haszontalan javaslatot tegyen, mint aki nincs tisztában a többpártrendszer lényegével.