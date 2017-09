Roszatom: nyilvános lesz a Paks II. beruházás

"A Roszatom nem látja akadályát annak, hogy 2018 januárjában ezen a helyen megkezdődhessen a felvonulási épületek kivitelezése" - szögezte le az orosz állami atomenergetikai konszern vezetője, aki népes delegáció élén érkezett az új erőmű számára kijelölt helyszínre.Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezésért felelős tárca nélküli miniszter a találkozón úgy fogalmazott: a Roszatom legmagasabb szintű vezetője jelenlétével is erősíti, hogy visszavonhatatlanul megkezdődik az a munka. Hozzátette, hogy az úgynevezett felvonulási területen 2018 januárjában elkezdődik az első épületek kivitelezése.Alekszej Lihacsov elmondta: találkozásuk célja, hogy egyeztessenek a munka megkezdéséhez fontos teendőkről, a "legfontosabb témakörökről annak érdekében, hogy megkezdődjön az építkezés".A Roszatom első embere úgy fogalmazott, hogy a két paksi, 3+ generációt képviselő energiablokk szinte testvére annak, amit Szentpétervár mellett rövidesen üzembe fognak helyezni, és teljes mértékben megfelel a legmagasabb szintű követelményeknek.Céljuk, hogy negyven százalékos helyi beszállítói arányt érjenek el a beruházás során. Szavai szerint ez elkötelezettség a magyar fél felé, és egyben azt is jelenti, hogy a minőség magas színvonala biztosított lesz a helyi vállalkozók részvétele révén is.Kitért arra, hogy paksi tárgyalásán a felvonulási területen végzendő munkák részleteit fogják egyeztetni. Ebben szakaszban a magyar vállalkozások részvétele jóval meg fogja haladni a negyven százalékot - jegyezte meg, hozzátéve: tisztában van azzal, hogy mindig az első fázis a legfontosabb, és kihatása van a továbbiakra."Számunkra kötelező feltétel, hogy az ütemtervet szigorúan tartsuk, az pedig külön öröm, hogy - miként miniszter úr mondta - a magyar fél is elkötelezett abban, hogy a munka ütemterv szerint haladjon" - fogalmazott Alekszej Lihacsov.