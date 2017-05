Saját bizalmasa buktatta le Orbánt

Lázár lebuktatta saját főnökét

"Ugyanis ezekben az években dől el, hogy a magyar gazdaság meg tud-e állni a saját lábán: ha 2020 után jóval kevesebb brüsszeli forrás áll majd rendelkezésre, akkor "képesek leszünk-e (...) olyan gazdaságot működtetni, amely az ország fejlődésének motorja lehet, nem pedig külső forrásokra szorulni"

Szerző: Konczik Márton

Orbán Viktor ezt azzal látta bizonyítottnak, hogy egy magyar forrásból épülő 40 milliárdos tesztpálya alapkövét tette le Zalaegerszegen.Orbán Viktor arról beszélt, hogy első kormányzása idején, amikor Magyarország még nem volt az Európai Unió tagja, akkor is képes volt 4 százalék fölötti gazdasági növekedést elérni."A magyar kisebbrendűségű érzés egyik állandó megnyilvánulási formája, amikor azt lehet hallani, hogy az EU-s támogatás nélkül nem is lenne gazdasági fejlődés Magyarországon. Éppen most 4 százalék fölé lendültünk az év első negyedévében, mindenkit szeretnénk emlékeztetni, hogy ez a tesztpálya az élő bizonyíték, hogy mi nem mankón és mankóval közlekedünk, nem más lábán állunk. Vannak saját erőforrásaink és képességeink, és saját erőből, kizárólag saját erőből képesek vagyunk európai és világszintű teljesítményre" - hangsúlyozta a kormányfő.Ahogy a Sztárklikk korábban megírta : Lázár János egy őszinte pillanatában bevallotta, hogy a magyar gazdaság egyáltalán nem áll meg a saját lábán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint, mivel Magyarország sereghajtóból az élre tört az európai uniós források kezelésében, így lehetőség nyílik a kiírt 9 ezer milliárd forintnyi megpályáztatott forrásból 2200-2700 milliárd forintot fejlesztésre fordítani.Ezt a miniszter többek között azzal indokolta, hogy ebből a pénzből növelni kell az ország versenyképességét:- magyarázta Lázár.