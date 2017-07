Saját maga által eltett szagminta segített megtalálni egy eltűnt nőt

Forrás: MTI / Sztárklikk

Citrus megyei hatóságok szerint a nő egy speciális készletet használt, amely akár hét éven át is képes eltárolni egy ember szagmintáját - írja internetes oldalán a BBC.A rendőrség tájékoztatása szerint a nő 2,5 éve raktározta el szagmintáját a kis üvegbe. Bemutatták az üvegről készült fotót is, amelyen a 2015. januári dátum szerepel.A szagminta megőrzéséhez az illető személynek egy szivacsot kell a hónaljához dörzsölnie, majd azt egy steril üvegben lezárva tárolni, így az a nyomkereső kutyák számára megbízható szagmintával szolgál.A szakértők szerint ezek a szagminták hatékonyabbak, mint a ruhadarabok, mert azokat "beszennyezhetik" a környezetből származó más szagok.A világ több rendőrségénél, például Kínában és Németországban a nyomozás érdekében gyanúsítottaktól és bűnügyi helyszínekről származó szagmintákat is megőriznek.A kutyák jóval érzékenyebb szaglással rendelkeznek, mint az emberek. A rendőrség kötelékeiben dolgozó állatokat drogok, emberek és egyes esetekben holttestek felkutatására képezik ki.