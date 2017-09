Schilling Áprád börtönbe küldené Simicskát

Forrás: HVG

"Ahol a főtéma a senki által nem látott migráns, ott egyre nehezebb párbeszédet folytatni bármiről, ami gondolkodást igényel" - mondta Schilling Áprád rendező a HVG -nek adott interjújában.Blöffnek tartja, hogy Vágó Gábor és Gulyás Márton mellett őt is nemzetbiztonsági kockázatnak kiáltotta ki Németh Szilárd. Szerinte ez is azt jelzi, hogy a Fidesz nem a valós problémákkal törődik, és az a célja, hogy állandó feszültségben éljen az ország. Ha valóban zavargásokra készülne, akkor nem interjúkban beszélne erről, tette hozzá a rendező, aki hangsúlyozta: nem szabad erőszakos eszközökhöz nyúlni.Mint elmondta, a Fidesz jelenleg leválthatatlan, ennek egyik oka, hogy az állampolgárok még nem érzik az utóbbi évek rohamos minőségi romlását. Úgy látja, hogy a migránsozásban a kormány partnerre talál a liberális értelmiség körében is.Vona Gáborról és a Jobbikról szólva elmondta, meggyőződése, hogy Simicska Lajos jobb híjján állt be a párt mögé, és nem is elégedett Vonával, "akiben nincs elég kraft". Maga akkor tudná támogatni Simicskát, ha az oligarcha "előbb leülné, ami az állam megcsapolásáért jár".