Schmidt Mária fia inkább az LMP-hez csatlakozott

Forrás: hvg.hu

Édesanyám nyilván jobban szerette volna, ha a Fideszben politizálok - mondta a HVG-nek adott interjúban az LMP-s Ungár Péter, aki a Terror Háza-főigazgató Schmidt Mária fia.A hetilapban megjelent portréban arról is beszélt, hogy kamaszként még a Fidesz tájékán, a Fidelitasnál is próbálkozott aktivistaként, de mint mondja, "sokkoltak ezek a pufidzsekis srácok, akik tizen-huszonévesen gondolatban már felügyelőbizottsági tagságokat osztogattak maguknak", és csalódást okozott neki a közegben tapasztalt gondolattalanság.Ungár arról is beszél, hogy a politika különböző oldalaihoz kapcsolható családtagjaival egy filmet sem sikerült megnézni közösen anélkül, hogy utána ne folytattak volna vérre menő vitát, és olyanra sem emlékszik, hogy anyjával, Schmidt Máriával bármilyen politikai kérdésben egyetértettek volna.