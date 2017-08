Schmidt Mária: másfél milliárd migránst akarnak betelepíteni az Unióba

Az unióban egy állandó közös érdekérvényesítési folyamatban kell helyt állnunk, és minden egyes kérdésben szövetségeseket kell magunk köré gyűjtenünk. Ez nagy munka, és nem biztos, hogy minden kérdésben sikerülni fog, azonban eddig jól teljesítettünk, és most, hogy létrejött a V4-ekkel egy szorosabb összefogás, talán az érdekérvényesítésünk eredményesebb szakaszba léphet - fogalmazott Schmidt Mária.A történész szerint Németország 2015-ben példátlan, és addig elképzelhetetlen ostobaságot követett el, mikor ellenőrzés nélkül milliós tömeget engedett be az országba. Európa többi állama nem akarta vállalni ezt a biztonsági kockázatot, és meg akarják védeni a határaikat - ezért is készült a déli határnál kerítés Magyarországon -, és egyre többen akarnak leszámolni azokkal az illúziókkal, amiket bizonyos civil szervezetek, emberek, jól megfizetett médiamunkások keltettek.Ma elsősorban integrációs lehetetlenséget látnak, valamint a migránstömegek kezelhetetlenségét, a bűnözésben való részvételüket, a terrorizmus megszaporodását, annak ellenére, hogy a migrációnak a pozitív oldalát próbálták láttatni korábban. Olaszország, Franciaország és a többi uniós ország ugyanakkor kezd ezekkel az illúziókkal szembenézni - húzta alá Schmidt Mária.Hozzátette: a németek történelmi terhe, melyet magukkal hordanak, némi magyarázatot szolgál arra, hogy most megpróbáltak minél emberbarátabbak, humanistábbak lenni. Ez azonban olyan helyzetet hozott létre, mellyel Németországnak szembe kell néznie - fogalmazott a történész.