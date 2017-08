Semjén: csodálatos ajándékot kaptunk

Forrás: MTI-Sztárklikk

A miniszterelnök-helyettes kiemelte: Magyarország hálával tartozik I. Bartolomaiosz pátriárkának és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátusnak, a most átadott épület pedig "szerény viszonzás", amely lehetőséget ad arra, hogy az egyház a jövőben is be tudja tölteni szolgálatát Magyarországon.Hozzátette, az épület tudományos műhellyé is válik, gazdagítva "kereszténységünket", az egyházakat, minden magyart és embert.Semjén Zsolt felidézte, Magyarország és a magyar nemzet "csodálatos ajándékot kapott" 2000-ben, amikor I. Bartolomaiosz kihirdette Szent István király szentként való tiszteletét az ortodox egyházban, így az államalapító a keleti és a nyugati kereszténység közötti kapcsolattá vált.