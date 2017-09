Semjén: ha ezt most elrontjuk, többé nem lehet jóvátenni

Forrás: MTI-Sztárklikk

A kormánypárti politikus a Magyar Magyarországot! Európai Európát! nevű rendezvényen kifejtette, a keresztény hagyományokat és a nemzettudatot támadó, valamint a gender-ideológiát és az ahhoz hasonló "devianciákat" kényszerítő liberalizmus teremtett olyan vákuumot Európában, amelyben az iszlám és a migráció úgy haladhat előre, mint kés a vajban.Az európai társadalmakba nemhogy asszimilálódni, de még csak integrálódni sem tudó migránsok tömegei egyfajta folyamatos, lokális polgárháborús helyzetet alakíthatnak ki - mondta, később arra is kitérve, hogy "ahol muzulmánok vannak, ott előbb-utóbb a sáríát be kell vezetni"."Ott nincs lelkiismereti szabadság" - fűzte hozzá, megjegyezve, az iszlám egy nagy világvallás és kultúra, de nem féltétlenül Európában van a helye.Semjén Zsolt aláhúzta, amíg Brüsszel az önvédelmi reflexek megbénításán dolgozik, addig a magyar kormány a józan ész talaján áll és a nemzeti önvédelem gondolata foglalkoztatja, az idő pedig Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány politikáját igazolja majd.Rétvári Bence, a Fidesz-KDNP pártszövetség új helyi választókerületi elnöke nyitóbeszédében szintén a bevándorlást nevezte a leginkább sorsfordítóbb kérdésnek, amelyben szerinte minden választó lát veszélyt.Hangsúlyozta, a kvótaper megnyitotta a teret a "Soros-terv" előtt, amely Európába évente egymillió migránst hozna, majd kötelező kvóták szerint szétosztaná őket a tagállamok között, fejenként 9 milliós támogatást adva nekik, az ezt fedező kötvények haszna pedig Soros Györgyé lenne.A kormánypárti politikus kitért arra is, mára minden ellenzéki párt Soros György bevándorláspárti politikáját visszhangozza.Az ellenzék, amely korábban a bevándorlás tényét, majd a kötelező kvótákat is tagadta, most azzal téveszti meg a magyar állampolgárokat, hogy nem is létezik a Soros-terv - fejtette ki Rétvári Bence.Semjén Zsolt úgy vélekedett, hogy minden korábbinál brutálisabb kormányellenes gyalázkodásra kell felkészülni.Ennek hátterében szerinte az áll, hogy az MSZP esetében a párt léte, míg a Jobbiknál Vona Gábor pártelnöksége a választás valódi tétje, és ez mindkét esetben "kétségbeesett agressziót" szül.A miniszterelnök-helyettes beszélt arról is, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség a magyar történelem "legsikeresebb politikai konstrukciója", amit az is mutat, hogy több mint tíz éve rendelkeznek az abszolút többség feletti támogatottsággal.Kiemelte, még az ellenzék szimpatizánsai sem gondolják úgy, hogy Orbán Viktornál bárki is alkalmasabb lenne a kormányzásra, ugyanakkor szerinte a kormánypárti szavazók akkor követnék el a legnagyobb hibát ha ennek tudatában hátradőlnének, választási távolmaradásukkal ugyanis a most biztosnak látszó győzelmük is veszélybe kerülhet.Harrach Péter, a Fidesz-KDNP volt választókerületi elnöke rövid felszólalásában azt mondta, Magyarország fejlődik és jó állapotban van, a jelenlegi fórum pedig azt mutatja, hogy a választási kampány, ha nem is hivatalosan, de megkezdődött.