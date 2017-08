Semjén sok kis Szent Istvánt nevelne a nemzet megmaradásáért

Forrás: propeller

Semjén Zsolt kiemelte, Szent István király úgy él a nemzet emlékezetében, mint országépítő, amilyen valójában volt."Azok az egyházmegyék és azok a vármegyék, amelyeket létrehozott, a mai napig fennállnak"- jelentette ki, hozzátéve, a magyarság azért maradt meg, mert a Szent István-i úton járt, aminek az a lényege, hogy egyszerre volt hűséges a nyugati kereszténységhez és elkötelezett a nemzeti szuverenitás iránt.Ünnepi beszédében felidézte, hogy a térségben élő magyarság és horvátság milyen szenvedéseken ment keresztül az 1991-1994-es délszláv háborúban. Hozzátette, a most átadott új kultúrotthon ezért szimbóluma az ott élő magyarok megmaradni akarásának.Második szimbólumként a horvát-magyar sorsközösséget említette. Megköszönte a horvát kormánynak, a megyének és a járásnak a támogatást. "Kicsiben is láthatjuk azt a horvát-magyar sorsközösséget, amelyet nagyban Szent László óta bemutatott a közös államiság és a horvát-magyar sorsközösség" - fogalmazott.A napi politikában lehetnek ugyan "villódzások", de a helyzet az, hogy a horvátságnak és a magyarságnak példátlan az egymásra utaltsága, ami meghatározó volt a két nép számára - mondta.A miniszterelnök-helyettes szerint a kultúrotthon annak is szimbóluma, hogy a magyar állam anyagilag és diplomáciailag is hozzájárul minden létező módon az itteni magyarság megmaradásához."A magyarság csak akkor maradhat meg, ha minden egyes nemzetrésze megmarad. Amennyiben eltűnnek az erdélyi, a felvidék, a délvidéki, a horvátországi vagy a muravidéki magyarok, akkor az egyetemes magyarság lenne csonkább és szegényebb.Hogy a magyarság meg tudjon maradni a történelemben, ahhoz szükséges, hogy minden nemzetrész megmaradjon" - jelentette ki.Semjén Zsolt végezetül ígéretet tett, hogy a horvátországi maroknyi magyarság minden gondjában-bajában számíthat a magyar kormányra, mint ahogy Magyarország is számít a horvátországi magyarokra.