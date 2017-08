Semjén Zsolt egy menekült lánnyal kivételt tenne!

Forrás: InfoRádió / Sztárklikk

Ha segítséget kér hazánkban, a magyar állam kész menekültként elismerni azt az iráni lányt, akit a svéd hatóságok vissza akarnak toloncolni az iszlám köztársaságba, dacára annak, hogy ott a kereszténység felvétele miatt komoly veszélybe kerülne az élete.Elmondta, ha Aideen Strandsson menedéket kér Magyarországtól, a hivatalos eljárás végén - amelynek része természetesen a nemzetbiztonsági ellenőrzés is - kedvező elbírálásra számíthat, Magyarország ugyanis nem küld vissza senkit olyan államba, ahol az élete vagy a testi épsége veszélyben van.- Mi a kezdetektől fogva különbséget tettünk a gazdasági migránsok és a valódi menekültek között.Magyarországot megvédjük a migránsok inváziójától, de akik valódi menekültek, tehát mindazok, akiknek az élete közvetlen veszélyben van vallásuk, nemzetiségük vagy politikai beállítottságuk miatt, azokon segítünk - fogalmazott Semjén Zsolt.Hozzátette, az üldözött keresztények befogadása egyszerre erkölcsi és alkotmányos kötelességünk.Arra is felhívta a figyelmet, hogy a keresztények könnyen integrálhatók a keresztény európai civilizációba, szemben a muszlimokkal, akik nem akarnak integrálódni.Aideen Strandsson 2014-ben érkezett Svédországba, majd nem sokkal utána nyilvánosan is megkeresztelkedett. Menedékjogi kérelmét a közelmúltban másodszor utasították vissza a svéd hatóságok annak ellenére, hogy a kiutasítás ellentmond a hatóság saját szabályozásának is, valamint az olyan nemzetközi egyezményeknek, mint például a genfi egyezmény, amely kifejezetten tiltja a kitoloncolást olyan országokba, ahol a kiutasítottat veszély fenyegetheti - írta a Magyar Idők a CitizenGo című európai civil portált idézve.