Simicska durva támadást indított Orbán ellen

Forrás: nepszava.hu

A jelek szerint ugyanis a Fidesz 2010-es kampányát szervező cég, a Hír Tv Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zrt. - amelynek akkor vezető tisztségviselője volt Liszkay - nem számlázta ki a pártnak a plakátköltségeket, ami a tiltott pártfinanszírozás és az adócsalás gyanúját is felveti.Arra már korábban is több jel mutatott, hogy Simicska cége, a Mahir Cityposter Kft. - a G-nap, tehát a vállalkozó és a kormányfő összeveszése előtti években - töredékáron adott helyeket a Fidesz plakátjainak. Mára kiderült, hogy a Mahir valóban gyanúsan olcsón, 98 millió forintért plakátolt, de a Fidesz még ennél is kevesebbet, 36 milliót jelentett le az Állami Számvevőszéknek.Simicska mostani lépése azt jelzi, az sem biztos, hogy egyáltalán fizetett a Fidesz. A történtek miatt feljelentés-kiegészítést nyújt be Nyakó István a plakátköltségek miatt tett, július 5-i büntetőfeljelentéséhez.- 2010-ben a Hír Tv Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zrt. kizárólagos ügynökségként szervezte a Fidesz kampányát, a közterületi plakátkampány lebonyolításával pedig a Mahir Citypostert bízták meg - erősítette meg a Népszavának Puskár Anett, a Mahir tanácsadója. Mint elmondta, a Fidesznek kínált nyomott plakátárakról szóló hírek miatt a Hír Tv mostani vezetése áttekintette az akkori iratokat, és súlyos szabálytalanságokra bukkantak. Puskár úgy fogalmazott, a jelek szerint a "Hír Tv a 2010-es kampányban semmilyen közterületi költést nem számlázott tovább a Fidesznek."A lap szerette volna megtudni, hogy csak számlák nem készültek, vagy nem is fizetett a Fidesz. Kíváncsiak voltak arra is, hogy pontosan milyen gyanúval tesznek feljelentést, de Puskár Anett nem árult el további részleteket, csak annyit közölt, jogászok készítik elő a feljelentést.- A tiltott pártfinanszírozás vagy az adócsalás gyanúja merülhet fel a hírek alapján - fogalmazott a Népszava megkeresésére Angyal József, okleveles adószakértő. Mint elmondta, ha a Hír Tv valóban nem állított ki számlát a Fidesznek a plakátokról, akkor a párt nem is fizethetett szabályosan a szolgáltatásért. Ha ugyanis számla nélkül fizetett, akkor a befolyt összeget vissza kellett volna utalni a pártnak. Amennyiben nem fizetett a Fidesz, vagy fizetett, de visszautalták a pénzét, akkor tiltott pártfinanszírozás történhetett, hiszen ellenszolgáltatás nélkül plakátoltak - fejtette ki a szakértő.Más a helyzet akkor, ha nem volt számla, fizetett a párt, s nem utalták vissza a pénzt. Angyal József szerint ebben az esetben adócsalásról lehet szó, hiszen gyakorlatilag "zsebbe" fizetett a Fidesz a plakátolásért. Mindezek után a szakértő fontosnak tartotta megemlíteni: a 2010-es időszak adójogi szempontból már elévült.A történtek miatt feljelentés-kiegészítést nyújt be Nyakó István a július 5-i büntetőfeljelentéséhez. Az MSZP szóvivője kifejtette: politikailag az MSZP, magánszemélyként pedig ő maga nyújtotta be a választás rendje elleni bűncselekmény, valamint különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetkezetben elkövetett csalás gyanúja miatti feljelentéseket a Fidesz 2010-es választási plakátkampánya ügyében.Nyakó most elmondta: semmiféle választ nem kapott a nyomozóhatóságtól, ám az új fejlemények fényében úgy látja: miután Simicska Lajos a Hír Tv Zrt. egykori vezetését és többségi tulajdonosát nevezte meg felelősként a lényegében általa sem tagadott, súlyos költségvetési csalás gyanújában, az eddig ismeretlen tettes ismertre változott. Az MSZP sajtófőnöke arra is emlékeztetett, a választás rendje elleni bűncselekményt három évig, míg a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetkezetben elkövetett csalást 5-10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetik.Nyakó egyúttal felszólította az ügyben eljáró hatóságokat, hogy minden szabályt betartva, minden körülményt figyelembe véve lássák el munkájukat, s vonják felelősségre a felelősöket. Emlékeztetett ugyanis arra: a BKV e-jegyrendszerét feltörő etikus hekkert egyetlen nap alatt előállították, de az ő egy hónappal korábbi feljelentésére máig semmiféle reakciót nem kapott, holott itt minden idők legnagyobb választási csalásáról van szó.