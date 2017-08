Simicska ismét nyomott egy kokit Orbán fejére

Forrás: hvg.hu

Míg azonban a júliusban kikerült "A nép nem betiltható, de a kormány leváltható"-feliratokról csak gyanítani lehetett, hogy a Jobbik megbízásából kerültek az utcára, a mostani béruniót sürgető hirdetésekről ez sokkal egyértelműbb, hiszen a bérunió ötletét a Jobbik dobta be még múlt év végén. Ráadásul több jel utalt rá, hogy a párt erre, illetve a kezdeményezéshez kötődő aláírásgyűjtésre fűzi majd fel 2018-as kampányát - írja a hvg.hu Vona Gábor, a Jobbik elnöke egy hete jelentette be, hogy a párt augusztus 20-án aláírásgyűjtésbe kezd az "egyenlő munkáért egyenlő bért" elvének kiharcolásáért. A Jobbik ugyanakkor - csakúgy, mint a három hete - tagadja, hogy a szervezet állna az akció mögött.A plakátok kihelyezőiként ismét szóba jöhet persze maga a Jobbikkal bevallottan szimpatizáló Simicska Lajos, illetve a vállalkozó plakátcége is, amelyet nyár elején - hogy, hogy nem - épp a kormányt irritáló jobbikos kampány közepén kezdtek vegzálni a NAV ellenőrei. Puskár Anett a Mahír tanácsadója a hvg.hu megkeresésére azonban a három héttel ezelőtti akcióhoz hasonlóan ismét azt mondta, hogy egy "magánmegrendelő megbízásából közzétett társadalmi célú üzenetről" van szó, amelynek nem a Jobbik és nem is Simicska Lajos a megrendelője.A parlamenten júniusban áterőltetett és botrányosan megszavazott, mellesleg a Jobbik kormányellenes kampányát kettévágó plakáttörvényről egyébként valószínűleg maga a kormány sem gondolta, hogy milyen könnyű kijátszani. A közpénzből finanszírozott szervezetek hirdetési tevékenységét korlátozó jogszabály ugyanis könnyűszerrel megkerülhető, ha a párt egy magánszemély vagy magáncég közbeiktatásával teszi közzé az üzeneteit.Az atv.hu három hete ugyan arról írt, hogy Orbán Viktor dühös a plakáttörvény kijátszása miatt és már vizsgálják, hogy hogyan lehetne bezárni a törvényben maradt "kiskapukat".